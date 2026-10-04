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Dar Lkabranate. EP-227. Quand la pomme de terre décroche la lune et que le régime plane

VidéoPendant que M. le président s’évertue à réciter ses psaumes d’un optimisme béat et promet des lendemains qui chantent, le panier de la ménagère algérienne a décidé de s’offrir une cure d’altitude bien malgré lui. La modeste pomme de terre, compagne historique des soirs de disette, vient de décrocher son étoile au Michelin en s’envolant vers des sommets stratosphériques. Elle trône désormais fièrement aux côtés de la banane, reléguée au rang de bijou de famille qu’on exhibe dans les vitrines, et du poulet qui s’est découvert des ailes pour s’envoler hors de portée des bourses ordinaires. Le pouvoir d’achat s’effondre et le citoyen contemple, médusé, son porte-monnaie devenu aussi vide que les discours officiels. Mais qu’importe la réalité des ventres creux. Confiné dans sa tour d’ivoire climatisée, le régime contemple le pays à travers un prisme hallucinogène où tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes, bien trop occupé à bavarder de grandes ambitions pour s’abaisser à compter les épluchures.

Par Le360
Le 04/10/2026 à 16h46

Par Le360
Le 04/10/2026 à 16h46
#Dar Lkabranate#Pomme de terre#Pouvoir d'achat#Algérie

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