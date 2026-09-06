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Dar Lkabranate. EP-223. Feux de forêt: Tebboune ressuscite la peine capitale pour cacher les morts

VidéoAh, l’art consommé de la gouvernance par l’esbroufe! Pourquoi s’encombrer d’un bilan factuel sur des incendies ravageurs quand on peut balayer les cendres sous le tapis du déni? Compter les morts exigerait un minimum de compétence, une notion aussi étrangère à ce régime que celle de prévention. Quand l’impéritie devient le seul véritable mode de gestion, la panique s’installe. Et pour masquer un naufrage d’État, rien ne vaut un bon coup de théâtre grotesque orchestré par un chef d’État dont la sénilité est une démonstration publique quotidienne. La géniale trouvaille est d’annoncer le «rétablissement» de la peine de mort. Plutôt que d’apporter des réponses tangibles à un drame qui se répète avec une régularité de métronome, le système préfère s’enfermer dans son délire autoritaire, incapable de voir qu’il est lui-même le premier pyromane de sa propre faillite.

Par le360
Le 06/09/2026 à 15h44

Par le360
Le 06/09/2026 à 15h44
#Dar Lkabranate#Feux de forêt#Algérie#Abdelmadjid Tebboune

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