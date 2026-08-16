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Dar Lkabranate. EP-220. Sans eau ni électricité, la force de frappe à sec et dans le noir

VidéoAlerte générale au sommet du haut commandement de la «force de frappe» autoproclamée, cette superpuissance africaine dont l’hégémonie ne rivalise désormais plus qu’avec le top 3 des géants économiques mondiaux. Et la panique est totalement justifiée: le «titan» au pied d’argile se retrouve soudain à court de courant, contraignant son illustre président Tebboune à décréter deux semaines supplémentaires de vacances aux écoliers pour grapiller quelques précieux kilowatts de «triciti». Mais le génie logistique ne s’arrête pas là. En plus de croupir dans le noir, le pays fait face à une pénurie d’eau si absolue que même la capitale se retrouve à sec. Là-bas, les coupures ne se comptent plus en pauvres petites heures, mais en jours glorieux. On n’ose imaginer le parfum d’exotisme raffiné qui embaume les chancelleries étrangères. Qu’à cela ne tienne: pour les esprits chagrins et les inciviques qui oseraient murmurer la moindre plainte face à ce miracle économique, le service après-vente offre un billet simple, formule tout compris, pour la prison d’El Harrach.

Par le360
Le 16/08/2026 à 16h02

Par le360
Le 16/08/2026 à 16h02
#Algérie#Services publics#Dar Lkabranate#Abdelmadjid Tebboune

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