Dar Lkabranate. EP-214. Messi, trois buts et un déni sans fin
VidéoDans le monde parallèle soigneusement entretenu par le régime d’Alger, la réalité n’est qu’un détail négociable. Ainsi, les trois buts de Messi deviennent soudain matière à contestation, réduits à un simple hors-jeu imaginaire suffisant pour réclamer un match à rejouer. Pendant ce temps, certains comportements pour le moins inciviques, jusqu’à pisser ou faire des «boualas» dans les stades, se retrouvent banalisés, voire présentés comme des gestes anodins. Et au sommet, le général Chengriha et ses pairs contemplent ce récit réinventé avec assurance, persuadés que la consécration mondiale finira bien par arriver, puisqu’après tout, dans ce monde parallèle, il suffit d’y croire pour que l’illusion tienne lieu de victoire.