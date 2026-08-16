Une question de réciprocité: pourquoi des équipes TV espagnoles à Fnideq ont été priées de remballer

Hier samedi, les autorités ont demandé à plusieurs équipes de télévision espagnoles, notamment des journalistes de l’agence de presse EFE et de la télévision publique TVE, d’interrompre leurs tournages et de quitter la ville de Fnideq. Une source autorisée nous confirme la mesure. «Ils ont été libres de prendre quelques plans mais ont été gentiment priés d’écourter leurs tournages et de quitter la ville», nous précise-t-on.

Si certains médias ibériques se sont empressés de présenter cette décision comme une atteinte à la liberté de la presse, les faits traduisent une réalité tout autre: l’application stricte du principe de réciprocité et le respect des cadres légaux.

Cette décision s’inscrit directement dans le cadre de la réciprocité, faisant suite à l’attitude des autorités espagnoles dans la ville occupée de Sebta. Quelques jours plus tôt, une équipe de reportage de la deuxième chaîne (2M) avait été empêchée de couvrir les événements sur place. La police espagnole a formellement refusé d’autoriser l’entrée de leur matériel de tournage. Contraints d’exercer leur travail dans des conditions précaires, les journalistes de 2M ont dû documenter la situation des jeunes migrants à l’aide de leurs seuls téléphones portables. Malgré ces contraintes, les images diffusées ont mis en lumière des conditions de vie alarmantes marquées par un manque d’eau et de nourriture.

L’interdiction signifiée aux journalistes d’EFE et de TVE à Fnideq constitue donc une réponse miroir à l’entrave subie par la chaîne marocaine. «Et encore, les équipes espagnoles ont pu accéder à Fnideq et commencé à effectuer leurs reportages, tandis que l’équipe de 2M a tout simplement vu son matériel interdit d’entrée à Sebta», explique notre source.

Le message est limpide: le respect de la liberté d’expression et le libre exercice du métier de journaliste ne sauraient être à géométrie variable. Ils doivent s’appliquer de manière égale et équitable de part et d’autre.

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Cet épisode met en exergue un déséquilibre flagrant dans la couverture et la condamnation des faits par une partie des médias espagnols. La demande de départ adressée aux journalistes espagnols a fait l’objet d’une médiatisation massive, présentée de façon unilatérale comme une mesure restrictive contre la presse. Pendant ce temps, le blocage du matériel et du travail de l’équipe de 2M par la police espagnole est resté sous silence, sans indignation ni condamnation comparable.

L’éthique et la déontologie professionnelles exigent pourtant de défendre la liberté d’informer sans sélectivité, que le journaliste soit marocain ou espagnol.

Au-delà de la réciprocité diplomatique, l’action des autorités à Fnideq s’appuie sur des fondements juridiques et sécuritaires clairs. La réglementation marocaine impose à tous les correspondants et médias étrangers d’obtenir au préalable des autorisations de tournage délivrées par les ministères compétents. Les tournages informels sans accréditation ne sont pas tolérés. L’encadrement strict des tournages dans les zones sensibles vise à éviter la surmédiatisation et les attroupements susceptibles d’amplifier les tensions lors des tentatives de franchissement irrégulier.

La mesure adoptée à l’adresse des équipes de TVE et d’EFE de Fnideq ne constitue en rien une attaque isolée contre la liberté de la presse, mais bien la réaffirmation d’un principe fondamental. Le partenariat médiatique et le respect du travail journalistique nécessitent un engagement mutuel et équitable.