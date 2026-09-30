Info360. Royal Air Maroc franchit le cap des 70 appareils et enchaîne avec un 71ème

Ces nouvelles livraisons confirment la montée en puissance engagée par RAM ces dernières années. En cinq ans, la flotte de la compagnie est passée de 50 appareils en 2021 à 70 aujourd’hui, soit une progression de 40%. Cette dynamique s’inscrit dans un programme de développement qui prévoit l’intégration de 10 à 15 avions en moyenne chaque année.

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La compagnie avait déjà annoncé viser une flotte de 74 appareils à fin 2026, puis 88 en 2027. À plus long terme, l’objectif est d’atteindre 200 avions à l’horizon 2037, conformément au contrat-programme signé avec l’État en juillet 2023.

Cette montée en capacité doit accompagner l’élargissement du réseau international de RAM et renforcer le rôle de Casablanca comme hub aérien. Le plan prévoit notamment de porter le réseau à 143 destinations internationales et de transporter quelque 31,6 millions de passagers à l’horizon 2037.

Le Boeing 737 MAX 8 CN-RHS, 70e appareil de la flotte de Royal Air Maroc.

En attendant les premières livraisons issues de la grande commande en préparation, attendues à partir de 2028, RAM poursuit le renforcement de sa flotte à travers des acquisitions et des opérations de leasing.

La compagnie avait lancé, en avril 2024, un appel d’offres portant sur l’acquisition de jusqu’à 200 appareils auprès de Boeing, Airbus, Embraer et ATR. Selon les informations rapportées par Bloomberg, le volet concernant Boeing pourrait notamment porter sur jusqu’à 50 appareils de la famille 737, ainsi que sur une vingtaine de 787 Dreamliner.