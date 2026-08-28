Royal Air Maroc réceptionne un nouveau Boeing 737 MAX 8 et porte sa flotte à 69 appareils

Le nouveau Boeing 737 MAX 8 de Royal Air Maroc, immatriculé CN-RHR, désormais intégré à la flotte de la compagnie nationale.

Avec cette nouvelle livraison, le nombre de monocouloirs Boeing exploités par Royal Air Maroc atteint désormais 45 appareils. Le 737 MAX 8 constitue ainsi l’un des principaux piliers de la flotte moyen-courrier de la compagnie, appelée à accompagner l’élargissement progressif de son réseau.

Cette nouvelle réception intervient alors que Boeing continue de faire face à des contraintes industrielles et à des retards dans ses programmes. L’avionneur américain a notamment été confronté à des problèmes de production, à des tensions sur sa chaîne d’approvisionnement et à des retards de certification de certaines versions du 737 MAX. En juillet dernier, Reuters rapportait ainsi que Boeing se rapprochait de l’approbation réglementaire d’une modification du système antigivrage moteur du MAX, condition nécessaire à la progression des programmes MAX 7 et MAX 10.

Pour Royal Air Maroc, la capacité à sécuriser et à accélérer certaines livraisons revêt donc une importance particulière, alors que la compagnie est engagée dans une montée en puissance rapide. Comme nous le rapportions dans un précédent article, le management de RAM avait déjà réussi à convaincre Boeing d’avancer à 2025 la livraison de deux appareils initialement programmés pour 2026.

Le nouveau Boeing 737 MAX 8 de Royal Air Maroc, immatriculé CN-RHR, désormais intégré à la flotte de la compagnie nationale.

Le rythme d’intégration des appareils doit rester soutenu. «Le plan de développement de Royal Air Maroc prévoit l’intégration de 10 à 15 avions par an en moyenne. Chaque appareil fait l’objet d’un processus technique rigoureux afin de garantir sa conformité aux exigences internationales ainsi qu’aux standards de la compagnie», nous avait expliqué Oussama El Farisi, Head of Engineering de RAM.

Cette montée en puissance s’inscrit dans le cadre du contrat-programme signé en juillet 2023 entre l’État et Royal Air Maroc, qui prévoit de quadrupler la flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037. Le plan accompagne également l’ambition de la compagnie de renforcer Casablanca comme hub aérien et d’élargir fortement son réseau international.

La réception de ce nouveau MAX 8 intervient par ailleurs dans l’attente de la concrétisation de la commande de grande ampleur préparée par Royal Air Maroc. En avril 2024, la compagnie avait officiellement lancé un appel d’offres pour l’acquisition de jusqu’à 200 nouveaux appareils, auquel avaient été conviés les principaux constructeurs aéronautiques, notamment Boeing, Airbus, Embraer et ATR.

Lire aussi : Flotte: Royal Air Maroc s’apprête à accueillir son 18ème Boeing 737 MAX-8

Selon des informations rapportées par Bloomberg, le volet Boeing pourrait notamment comprendre jusqu’à 50 Boeing 737 pour le court et moyen-courrier ainsi qu’une vingtaine de 787 Dreamliner pour le long-courrier. Les premières livraisons de cette future commande sont attendues à partir de 2028.

En attendant cette nouvelle étape, RAM continue de renforcer sa flotte par des livraisons intermédiaires. Reuters indiquait en novembre 2025 que la compagnie prévoyait, dans l’attente de la grande commande, de poursuivre le recours au leasing, avec jusqu’à 13 appareils loués par an, avant d’atteindre un rythme d’environ 15 nouvelles livraisons annuelles à partir de 2028.

Cette politique répond à l’expansion soutenue du réseau de RAM. Ces derniers mois, la compagnie a ouvert de nouvelles liaisons directes vers plusieurs grandes métropoles économiques et touristiques, notamment Pékin, São Paulo, Los Angeles, Saint-Pétersbourg, Manchester et N’Djamena.