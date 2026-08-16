Economie

Flotte: Royal Air Maroc s’apprête à accueillir son 18ème Boeing 737 MAX-8

Le Boeing 737 MAX 8 que la RAM s'apprête à recevoir.

Le Boeing 737 MAX 8 que la RAM s'apprête à recevoir.

La compagnie nationale franchit un nouveau jalon dans la modernisation de son réseau. Royal Air Maroc s’apprête à réceptionner son tout dernier Boeing 737 MAX-8, immatriculé CN-RHR, venant renforcer sa capacité opérationnelle sur les liaisons moyen-courriers. RAM franchit ainsi le cap des 69 appareils. Un record.

Par La Rédaction
Le 16/08/2026 à 09h35

La dynamique d’expansion et de modernisation de la flotte de Royal Air Maroc (RAM) se poursuit. La compagnie s’apprête à prendre possession d’un tout nouvel appareil: un Boeing 737 MAX-8, qui portera l’immatriculation marocaine CN-RHR.

Cette acquisition marque une étape clé pour la compagnie nationale. Avec l’arrivée de cet avion, la flotte globale de la RAM franchit le cap des 69 appareils, en comptant les unités opérées par sa filiale régionale RAM Express. Un record jamais atteint auparavant par le transporteur public.

De plus, cet avion constituera le 18ème Boeing 737 MAX-8 réceptionné par le transporteur, consolidant ainsi la place de cet appareil de dernière génération au cœur de son réseau. Enfin, l’avionneur américain demeure le partenaire de référence de la compagnie pour son réseau court et moyen-courrier, puisque ce nouvel appareil devient le 45ème monocouloir Boeing en service au sein de la flotte.

Lire aussi : Pourquoi Air Algérie ne peut pas remplacer Royal Air Maroc sur l’axe nigérian

Grâce à cette nouvelle livraison, Royal Air Maroc optimise la gestion de ses lignes à forte densité vers l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et le Moyen-Orient, tout en offrant un confort de cabine amélioré à ses passagers.

«Le plan de développement de Royal Air Maroc prévoit l’intégration de 10 à 15 avions par an en moyenne. Chaque appareil fait l’objet d’un processus technique rigoureux afin de garantir sa conformité aux exigences internationales ainsi qu’aux standards de la compagnie», avait précédemment expliqué Oussama El Farisi, Head of Engineering de RAM, dans une déclaration pour Le360.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une stratégie d’expansion soutenue du réseau de la compagnie. Ces derniers mois, RAM a lancé une vingtaine de nouvelles lignes directes reliant le Maroc à plusieurs grandes métropoles économiques et touristiques, parmi lesquelles Pékin, São Paulo, Los Angeles, Saint-Pétersbourg, Manchester et N’Djamena. Elle entre également dans le cadre du contrat-programme signé en juillet 2023 entre l’État et la compagnie nationale, qui ambitionne de quadrupler la flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037.

Par La Rédaction
Le 16/08/2026 à 09h35
#RAM#Boeing#Aérien#Tourisme

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