Casablanca: après cinq ans de fuite, la principale suspecte d’un meurtre à Bernoussi arrêtée par la police judiciaire

L’arrestation de cette femme, suspectée de meurtre, est survenue dans le cadre des campagnes sécuritaires menées jusqu’à ce jour contre les personnes recherchées pour des délits ou des crimes, sous la supervision des responsables de la wilaya de sûreté de Casablanca et sur instructions fermes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

«Grâce à une information précise, la police judiciaire est parvenue à localiser l’endroit où se terrait l’accusée et lui a tendu un piège qui a débouché sur son interpellation dans l’espace public, après plusieurs années de fuite et de manœuvres de dissimulation», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 30 septembre.

Les faits remontent à cinq ans, lorsqu’une soirée arrosée dans l’appartement d’une entremetteuse, dans la zone de Bernoussi, s’est transformée en tragédie. Une violente altercation avait éclaté entre la victime et la suspecte, dégénérant rapidement en bagarre.

La suspecte avait alors poussé sa compagne de beuverie qui, déséquilibrée par son état d’ivresse, était tombée d’une fenêtre avant de s’écraser au sol, provoquant un état de choc parmi les voisins et les passants.

Transportée en urgence à l’hôpital, la victime avait été examinée par les médecins, qui avaient constaté des fractures et de graves blessures. Son état de santé s’était ensuite dégradé et elle avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

«Les services de sécurité avaient alors interpellé l’entremetteuse, seul témoin du drame, qui avait accusé la mise en cause d’avoir causé la mort de la victime en la poussant par la fenêtre», écrit Assabah. L’entremetteuse avait été poursuivie en état de détention et condamnée à une peine de prison, tandis que la principale suspecte était parvenue à fuir et avait fait l’objet d’un mandat de recherche au niveau national.

Après son arrestation, l’accusée a fait l’objet d’une enquête menée par les éléments de la police judiciaire de Bernoussi, avant d’être déférée devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Casablanca. Ce dernier a décidé de la placer en détention à la prison d’Oukacha, en attendant que la procédure judiciaire soit complétée et qu’elle soit poursuivie pour homicide.