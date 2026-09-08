Agadir: un jeune de 19 ans interpellé pour le meurtre d’un homme de 74 ans

L’affaire a débuté lundi soir, lorsque les services de sécurité de Tikiouine ont procédé à la constatation du corps sans vie d’un homme âgé de 74 ans, découvert à l’intérieur de son domicile, indique la DGSN dans un communiqué. La victime portait des traces d’une agression physique commise à l’aide d’une arme blanche et d’un objet contondant.

Les investigations de terrain et les expertises techniques menées par les enquêteurs ont rapidement permis d’identifier le principal suspect. Celui-ci a été interpellé mardi après-midi dans le quartier Hay Mohammadi, à Agadir.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait violemment agressé la victime au niveau de la tête à l’aide d’une bouteille de gaz alors qu’ils se trouvaient au domicile de cette dernière. Il lui aurait ensuite asséné plusieurs coups de couteau sur différentes parties du corps, provoquant sa mort.

Les circonstances exactes du passage à l’acte ainsi que ses motivations restent à déterminer par l’enquête judiciaire.

La perquisition effectuée dans le cadre de cette affaire a permis de saisir une somme d’argent retrouvée en possession du suspect, qui pourrait provenir des faits criminels qui lui sont reprochés. Les enquêteurs ont également mis la main sur plusieurs objets et éléments susceptibles d’être liés au crime.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin d’élucider l’ensemble des circonstances et des mobiles de ce meurtre.