Société

Un Français recherché pour meurtre interpellé à Tanger

Interpellation d'un individu par la police.

Interpellation d'un individu par la police. (Photo d'illustration) . DR

La police judiciaire de Tanger a interpellé samedi un ressortissant français de 29 ans. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour homicide volontaire.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 17h39

Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger ont procédé, samedi 1er août courant, à l’interpellation d’un ressortissant français âgé de 29 ans. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises pour homicide volontaire.

Il a été interpellé dans la ville de Tanger. Son signalement dans les bases de données sécuritaires a révélé qu’il était activement recherché à l’échelle internationale en vertu d’une notice rouge diffusée par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à la demande du Bureau central national de Paris, pour suspicion d’implication dans une affaire d’homicide volontaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait tué volontairement une personne par arme à feu. Les faits remontent à septembre 2024, sur la voie publique dans la ville française de Toulouse. Le mis en cause a été soumis à la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent.

Le Bureau central national, bureau d’Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue français de cette interpellation, dans le cadre de la procédure d’extradition.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains à activer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale. Elle vise notamment la poursuite et l’arrestation des personnes recherchées à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transnationale.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 17h39
#Interpol#DGSN#Tanger#Police judiciaire#mandat d'arrêt#Homicide

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