Société

Pénurie de sang: les hôpitaux en alerte

Poches de sang colléctés dans un centre de transfusion sanguine.

Poches de sang colléctés dans un centre de transfusion sanguine. . DR

Revue de presseFace à la chute brutale du nombre de donneurs et à l’épuisement des réserves dans les centres de transfusion, les professionnels de la santé tirent le signal d’alarme et appellent à une mobilisation citoyenne urgente et régulière pour éviter la suspension d’actes médicaux vitaux. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 18h49

Les centres de transfusion sanguine tirent la sonnette d’alarme face à une baisse inquiétante des réserves nationales de sang, un phénomène critique qui survient au moment même où les besoins des établissements hospitaliers connaissent une forte augmentation. La période estivale, marquée par le départ massif en vacances et les vagues de chaleur, aggrave considérablement cette pénurie récurrente et fait peser une menace directe sur la continuité des soins et la programmation des interventions chirurgicales, indique Al Akhbar de ce mercredi 5 août.

Chaque année, à la même époque, le décalage entre la demande croissante et le nombre de donneurs se creuse dangereusement. Les accidents de la circulation, plus fréquents en raison de la hausse du trafic routier durant la saison des vacances, génèrent une sollicitation accrue pour les poches de sang. À cela s’ajoutent les urgences obstétriques lors des accouchements complexes, la prise en charge des patients souffrant de pathologies cancéreuses ou d’affections hématologiques chroniques, ainsi que les opérations chirurgicales urgentes ou programmées qui nécessitent la disponibilité immédiate de produits sanguins labiles.

Les responsables du secteur de la santé expliquent cette situation critique par la désertion temporaire des centres de collecte dans les grandes agglomérations. Le départ de nombreux citoyens vers les zones balnéaires ou à l’étranger, combiné aux fortes températures estivales, freine considérablement la fréquentation des structures de transfusion et perturbe le rythme des campagnes mobiles. Cette désaffection saisonnière entraîne un épuisement rapide des stocks, en particulier pour les groupes sanguins rares, dont la reconstitution s’avère particulièrement complexe dans des délais restreints, écrit Al Akhbar.

Pour faire face à cette crise, les centres de transfusion renforcent leurs actions de sensibilisation et déploient des unités mobiles en partenariat avec des institutions publiques, des administrations et des associations. Toutefois, les professionnels de la santé soulignent que ces initiatives restent insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas d’une mobilisation collective durable. Ils insistent sur l’importance de dépasser la simple réaction aux situations d’urgence pour inscrire le don de sang dans une démarche volontaire, régulière et citoyenne.

La garantie d’un stock de sécurité suffisant demeure la seule manière d’assurer la prise en charge des cas urgents sans perturber le calendrier des opérations chirurgicales ou les soins des patients nécessitant des transfusions périodiques. Face à cette situation tendue, les appels au don se renouvellent auprès de la population. Quelques minutes consacrées au don de sang peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour un patient en attente d’une intervention ou plongé dans une détresse médicale aiguë. Les acteurs de la santé réclament ainsi une amplification des campagnes d’information pour éviter que ce manque d’approvisionnement ne devienne un rendez-vous annuel prévisible qui met en péril l’offre de soins.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 18h49
#Pénurie de sang#centres de transfusion#poches de sang

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