À Fès, les citoyens participent en masse à une campagne de don de sang

Des donneurs de sang et des techniciens de la santé dans un chapiteau spécialement aménagé dans les locaux du Centre hospitalier régional Al Ghassani de Fès. (Y.Jaoual/Le360)

Dans un élan de solidarité, de nombreux habitants de la ville ont répondu à l’appel du Centre Hospitalier régional Al Ghassani, en participant à une campagne de don de sang placée sous le slogan «Donner du sang, sauver des vies».

Portée par la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale, en partenariat avec des associations locales et en coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine, l’opération avait pour objectif de renflouer les réserves sanguines de la région afin de faire face à la demande croissante, notamment en période de vacances, marquée par une baisse sensible des dons.

«Cette campagne cherche à encourager l’esprit de solidarité et de citoyenneté face à la pénurie persistante de sang dans la région», explique Hind Naaman, présidente d’une association locale participant à la campagne. «La demande en sang ne faiblit pas, surtout en période de vacances où les accidents et interventions médicales nécessitant des transfusions sont fréquents», indique-t-elle.

«Nous avons observé un recul inquiétant des dons de sang ces dernières semaines, ce qui compromet notre capacité à répondre aux besoins médicaux. L’objectif est aussi d’ancrer une culture du don, pour en faire un réflexe citoyen», déclare pour sa part Hayat Lamsalak, directrice du Centre régional de transfusion sanguine de Fès-Meknès.

L’initiative a également pu compter sur l’engagement des professionnels de santé et des bénévoles. Infirmiers, techniciens et membres de la société civile se sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de l’opération tout en s’employant à sensibiliser les participants à l’importance des dons.

Justement, parmi les donneurs, nombreux sont ceux à se dire conscients de l’enjeu. «C’est un devoir moral. Donner son sang, c’est offrir une chance de survie à quelqu’un», témoigne un jeune homme. «Ce type d’initiative mérite d’être renouvelé régulièrement pour encourager encore plus de monde à participer», renchérit une donneuse, saluant l’organisation exemplaire.

Grâce à cet élan de générosité, cette campagne a permis de collecter un nombre significatif de poches de sang, une lueur d’espoir pour les patients en attente de transfusions. Un geste simple, mais essentiel, comme le rappelle son thème, pour sauver des vies.