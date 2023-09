Don de sang: quelles sont les conditions à remplir pour être donneur?

Chaque don de sang permet de sauver jusqu’à trois vies, et aujourd’hui plus que jamais, il s’avère indispensable, car en temps normal, toutes les dix secondes, une transfusion sanguine est nécessaire pour sauver une vie.

Pour pouvoir faire don de son sang, il convient de répondre à certains critères, à commencer par être en bonne santé. L’OMS précise ainsi qu’on ne peut pas faire de don en cas de rhume, de grippe, de mal de gorge, de bouton de fièvre, de mal de ventre ou de toute autre infection.

Il faut également être âgé de 18 à 60 ans et peser plus de 50 kg.

Certaines situations exceptionnelles, listées sur le site Sehati, rattaché au ministère de la Santé, peuvent empêcher temporairement le don de sang. C’est ainsi le cas après s’être vu administrer certains vaccins ou après avoir pris certains médicaments. Un délai de trois semaines est alors à respecter. Il faudra par ailleurs respecter un délai de six mois en cas de soins dentaires, d’avulsion dentaire, de Hijama ou d’extraction par ventouses.

Enfin, une durée de cinq ans après la guérison devra être respectée avant de pouvoir faire don de son sang en cas de tuberculose.

Par ailleurs, selon l’article 5 du décret n° 2-94-20 pris pour l’application de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l’utilisation du sang humain, ne peuvent faire don de leur sang les sujets présentant l’une des pathologies suivantes: néphropathies chroniques, endocrinopathies chroniques, diabète, cirrhose, hépatite aiguë ou chronique, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), ulcère, asthme, hémopathies chroniques, cancer, angor et infarctus.

La même impossibilité de faire don de son sang concerne également les sujets ayant séjourné en zone impaludée ainsi que les toxicomanes (par voie intraveineuse), stipule le même décret.

Enfin, l’article 5 liste également les contre-indications temporaires au don de sang suivantes:

- la tension artérielle MINIMA supérieure à 10 cm Hg

- la tension artérielle MAXIMA supérieure à 16 cm Hg

- l’état d’ébriété

- la vaccination datant de moins de 21 jours

- la sérothérapie datant de moins de 15 jours

- un traitement en cours

- la pneumopathie aiguë

- les hémopathies aiguës

- la grossesse

- l’accouchement datant de moins de 6 mois

- l’interruption de grossesse datant de moins de 3 mois

- l’allaitement en cours

- un traitement psychiatrique

- l’intervention chirurgicale datant de moins de 3 mois

- l’âge inférieur à 18 ans.

L’article 3 du même décret précis enfin que «la fréquence des prélèvements de sang ne doit pas être supérieure à cinq fois par an pour les hommes et trois fois par an pour les femmes. L’intervalle entre deux prélèvements doit être égal à deux mois au moins pour les hommes et trois mois au moins pour les femmes.»