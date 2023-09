Séisme au Maroc: flot ininterrompu de donneurs de sang à Laâyoune

Organisée en coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine et la Direction régionale de la santé et de la protection sociale, cette action humaine a mobilisé des médecins et des infirmiers, soutenus par des dizaines de volontaires et d’acteurs de la société civile, pour recevoir les donneurs qui sont venus massivement pour faire don de leur sang dans de bonnes conditions.

Ainsi, plusieurs citoyens, hommes et femmes de tous âges, ont afflué, tôt ce matin, à deux espaces aménagés à l’entrée du nouveau marché pilote à Laâyoune, pour donner leur sang dans un élan de solidarité visant à sauver les vies des victimes du séisme. Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la Santé et de la protection sociale, Ali El Houari, a souligné que l’ensemble du personnel médical et paramédical du Centre de transfusion sanguine a été mobilisé pour recevoir les donneurs venus en masse.

«Cette forte mobilisation vise à répondre aux besoins des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme», a indiqué le responsable. De leur côté, de nombreux donneurs de sang ont montré leur implication dans cette opération, affichant une mobilisation inédite et un sens élevé de citoyenneté et de solidarité pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve.

Pour leur part, des acteurs de la société civile ont relevé que cette action humanitaire traduit l’esprit de solidarité et de générosité qui caractérise le peuple marocain et vise à contribuer à sauver des vies humaines. Ils ont également appelé la population de la province à se rendre massivement dans le centre de transfusion sanguine et les différents espaces dédiés pour contribuer à cette initiative de solidarité.

Les Forces armées royales, les autorités locales et les services de la Sécurité et de la Protection civile s’activent sur tous les fronts pour porter secours et assistance aux sinistrés, en déployant tous les moyens et ressources disponibles.