Séisme au Maroc: les Fassis se ruent vers le Centre de transfusion sanguine

Le devoir national appelle, et les citoyens répondent présents. Dès l’aube de ce samedi, les habitants de Fès ont convergé massivement vers le Centre de transfusion sanguine de la ville, faisant montre d’une belle solidarité dans ces moments tragiques post-séisme.

Des visages empreints de détermination, des mains tendues pour l’aide, des cœurs pleins d’espoir. C’est une communauté vibrant d’une même pulsation qui se retrouve au Centre de transfusion sanguine de Fès. «Ce n’est pas la première fois que je fais un don de sang, mais aujourd’hui, c’est un devoir national», déclare un donneur, soulignant l’importance d’une mobilisation collective dans ce contexte d’urgence. La même motivation est partagée par un autre citoyen qui affirme être là «en réponse à l’appel de la Nation».

Abderrahim Benyasghi, responsable de la communication au Centre de transfusion sanguine de Fès, confirme cette affluence record: «Plus de 300 personnes se sont inscrites pour donner leur sang». Il appelle également les potentiels donneurs, âgés de 18 à 60 ans et ne souffrant d’aucune maladie chronique, à se nourrir avant de procéder au don de sang, assurant ainsi l’opération dans des conditions optimales.

Lire aussi : Séisme au Maroc: le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech lance un appel au don de sang

Notre interlocuteur met en avant l’objectif principal de cette initiative: «collecter le maximum de poches de sang pour sauver des vies et répondre aux besoins croissants des hôpitaux». Il souligne également les efforts déployés par le Centre de transfusion sanguine, tant sur le plan logistique qu’humain, pour garantir le succès de cette mobilisation nécessaire pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre.

Alors que le Maroc pleure ses morts et prie pour ses blessés, l’heure est à la solidarité et à l’entraide. Les forces armées royales, les autorités locales et les services de sécurité et de la Protection civile s’activent sur tous les fronts pour porter secours et assistance aux sinistrés, en déployant tous les moyens et ressources disponibles. Le dernier bilan de la catastrophe évoque 1.037 morts et 1.204 blessés, dont 721 dans un état critique.