Séisme au Maroc: le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech lance un appel au don de sang

Le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech a appelé ainsi l’ensemble des citoyens à se rendre massivement, dès les premières heures de samedi, dans ses structures pour faire don de leur sang.

Une mobilisation de taille est également observée au niveau de plusieurs établissements de santé de Marrakech, à l’instar du Centre Hospitalier Mohammed VI, afin de prodiguer les soins nécessaires aux blessés.

Le séisme a fait 632 morts et 329 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan actualisé fourni ce samedi à 7H00 par le ministère de l’Intérieur.