Marrakech: les citoyens affluent massivement vers le Centre régional de transfusion sanguine

L’heure est à la solidarité. Les habitants de la cité ocre étaient nombreux à affluer, ce samedi 9 septembre, au Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech pour donner leur sang, répondant à l’appel du devoir humain après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc vendredi soir.

Suite à cette catastrophe, le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech avait appelé l’ensemble des citoyens à se rendre massivement, dès les premières heures de samedi, dans ses structures pour faire don de leur sang. Tous les moyens humains et logistiques sur place étaient mobilisés pour accueillir les donneurs de sang dans les meilleures conditions possible, pour venir en aide aux sinistrés du séisme.

«Dès les premières heures de ce samedi, je me suis déplacée au Centre régional de Transfusion sanguine pour donner du sang. Les blessés auront certainement besoin de grandes quantités de sang. Et c’est l’heure donc de faire preuve de solidarité. Cet acte solidaire peut sauver des vies», témoigne une volontaire.

«Aujourd’hui, le don du sang est un devoir national. C’est le moment durant lequel il faut penser aux blessés et faire preuve de générosité et de responsabilité. Nous devons tous répondre à cet appel pour réussir de cette opération de récolte de sang», fait savoir un donneur de sang.

Pour rappel, le bilan du séisme qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz, actualisé par un communiqué du ministère de l’Intérieur, se monte désormais à 1.037 morts et 1.200 blessés, dont 721 sont dans un état critique, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.