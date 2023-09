Séisme au Maroc: à l’hôpital El Moukhtar Essoussi de Taroudant, des rescapés témoignent

Le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, vendredi 8 septembre 2023, a fait 1.037 morts et 1.200 blessés, dont 721 sont dans un état critique, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant. Personnel soignant, sapeurs-pompiers et autorités locales sont mobilisés à l’hôpital provincial El Moukhtar Essoussi de Taroudant pour prodiguer les soins nécessaires aux blessés.

Les habitants de Taroudant, ont vécu des moments d’effroi, d’angoisse et de choc. «Nous étions tous choqués. Nous avons senti une secousse. Nous sommes sortis de la maison. Nous avons passé la nuit à la rue. De nombreuses maisons se sont effondrées. Une proche de ma famille a perdu la vie», témoigne un habitant de la province de Taroudant que Le360 a interrogé.

«C’était un véritable choc. Nous sommes sortis rapidement lorsque nous avons réalisé que c’était un tremblement de terre. Les gens étaient tous paniqués et bouleversés. C’était du jamais vu. Nous appelons les autorités et la société civile à venir en aide aux personnes sinistrées dans les zones enclavées», témoigne une femme.

Le bilan du séisme qui a frappé vendredi soir la province d’Al Haouz, actualisé par un communiqué du ministère de l’Intérieur, se monte désormais à 1.037 morts et 1.200 blessés, dont 721 sont dans un état critique, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.

Les Forces armées royales, les autorités locales, les services de l’ordre et les équipes de la protection civile dans les préfectures et provinces concernées poursuivent la mobilisation de tous les moyens d’intervention pour fournir les aides nécessaires et évaluer les dégâts.