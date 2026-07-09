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Un Français recherché pour escroquerie et vol de véhicules arrêté à Casablanca

Une personne arrêtée par la police.. Mohamed Elkho-Le360

Un Français de 37 ans, recherché à la demande du Bureau central national de Paris, a été interpellé jeudi à Casablanca. Il est condamné pour escroquerie, vol de voitures et blanchiment d’argent.

Par La Rédaction
Le 09/07/2026 à 11h44

Un ressortissant français de 37 ans, recherché par la justice de son pays, a été interpellé jeudi 9 juillet à Casablanca. La police judiciaire a agi sur la base d’informations transmises par la Direction générale de la surveillance du territoire national.

Son signalement dans la base de données d’Interpol a confirmé qu’il était recherché à la demande du Bureau central national de Paris. Ce mandat vise l’exécution d’une peine prononcée après sa condamnation pour escroquerie, vol de véhicules et recel de véhicules issus d’actes criminels. Il a également été condamné pour blanchiment de capitaux et détention non autorisée d’armes à feu et de munitions.

Le suspect a été placé sous procédure d’extradition sur instruction du parquet compétent. Le Bureau central national (Interpol Rabat), rattaché à la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue français de cette interpellation.

Par La Rédaction
Le 09/07/2026 à 11h44
#DGSN#Notice rouge#Interpol

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