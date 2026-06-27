Six Algériens arrêtés par la BNPJ pour falsification de documents et trafic de stupéfiants, dont un fiché Interpol

Des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont procédé, les jeudi et vendredi 25 et 26 juin, à l’arrestation de six ressortissants algériens. Ils sont soupçonnés d’appartenir à un réseau criminel actif dans la falsification de documents et leur usage, ainsi que dans l’usurpation d’identité, le séjour irrégulier et le trafic de stupéfiants. Ces arrestations ont été réalisées sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Les services de la sûreté nationale avaient au préalable interpellé un ressortissant algérien faisant l’objet d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) à la demande des autorités judiciaires algériennes, pour soupçons de participation au trafic de stupéfiants au sein d’une organisation criminelle. Des titres de séjour falsifiés ont été découverts en sa possession.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont conduit à l’arrestation de cinq autres ressortissants algériens soupçonnés d’être impliqués dans ces activités criminelles. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’ils auraient procédé à la falsification de titres de séjour et de bulletins de casier judiciaire délivrés par les autorités judiciaires de leur pays, ainsi qu’à la contrefaçon de documents émanant de sociétés fictives, dans le but de les utiliser frauduleusement pour obtenir des cartes de séjour au Maroc et se soustraire à des poursuites judiciaires internationales.

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Les perquisitions menées dans cette affaire ont permis de saisir des passeports étrangers, dix cachets falsifiés et un ensemble de documents contrefaits, ainsi qu’un ordinateur portable et plusieurs téléphones mobiles susceptibles de contenir des traces numériques liées à ces activités criminelles.

Ces perquisitions ont également permis la saisie de deux véhicules légers soupçonnés d’avoir servi à faciliter la commission de ces actes criminels, ainsi qu’un carnet de chèques et d’importantes sommes d’argent constituant le produit de cette activité criminelle.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances et tenants de cette affaire. Les recherches et investigations se poursuivent en vue d’interpeller les autres personnes impliquées dans ces activités criminelles.