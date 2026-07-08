ANCFCC: 2025, une année record

Le siège de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie s’impose comme un acteur financier de premier plan pour l’État marocain à l’issue de l’exercice 2025. «Réuni sous la présidence du ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, le Conseil d’administration de l’établissement a approuvé des comptes certifiés sans réserve, qui font ressortir un chiffre d’affaires record de près de 11 milliards de dirhams, en progression de 22% par rapport à l’année précédente», indique le magazine Finances News Hebdo.

Cette excellente santé financière a permis à l’organisme de reverser 7,5 milliards de dirhams aux caisses publiques, dont 6,5 milliards de dirhams versés directement au Budget général de l’État afin de soutenir les politiques publiques.

Cette performance économique repose sur une nette accélération de l’activité opérationnelle sur l’ensemble du territoire national. Au cours de l’année, les opérations d’immatriculation foncière ont ainsi couvert plus de 1,05 million d’hectares, entraînant la création de 436.000 nouveaux titres fonciers, soit une hausse de 17% en glissement annuel.

«Parallèlement, la délivrance de certificats de propriété a progressé de 10 % pour atteindre un volume de 2,5 millions d’unités, tandis que les efforts déployés en milieu rural se sont traduits par l’établissement de 147.000 titres destinés à sécuriser la propriété des populations locales», précise dans Finances News.

En plus de sécuriser les droits de propriété, l’établissement consolide l’infrastructure géospatiale du pays en produisant 162 cartes topographiques et plans de villes, essentiels à l’aménagement du territoire et à la réalisation des grands projets structurants. Pour pérenniser ces acquis, l’institution est pleinement engagée dans la modernisation de ses structures à travers la préparation de son Plan stratégique 2030, la maîtrise de ses risques institutionnels et l’accélération de sa transformation digitale.

Cette transition numérique s’accompagne d’un renforcement rigoureux des dispositifs de cybersécurité afin de garantir la fiabilité des services offerts aux citoyens et aux professionnels, une dynamique globale dont les administrateurs ont salué la contribution majeure à la gouvernance moderne du Royaume.