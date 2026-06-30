ANCFCC: une performance historique en 2025, 7,5 milliards de dirhams reversés à l’État

Une année historique pour l’Agence nationale de la Conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), qui franchit un cap financier et opérationnel inédit. Réuni le 30 juin 2026 sous la présidence de Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et en présence de Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, le conseil d’administration de l’agence a en effet acté une bonne santé financière. À l’issue des travaux, les membres du Conseil ont approuvé l’ensemble des résolutions à l’ordre du jour et arrêté les comptes de l’exercice, ces derniers ayant été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.

Les indicateurs financiers présentés lors de ce conseil mettent en évidence une croissance significative de l’activité de l’Agence. L’ANCFCC a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de près de 11 milliards de dirhams pour l’exercice 2025, ce qui représente une progression de 22% par rapport à l’année 2024. Cette hausse de l’activité a parallèlement permis d’accroître la contribution de l’établissement aux finances publiques. Le montant total reversé à l’État s’élève à 7,5 milliards de dirhams, dont 6,5 milliards de dirhams ont fait l’objet d’un versement direct au Budget Général de l’État.

Sur le plan opérationnel, le directeur général de l’ANCFCC, Karim Tajmouati, a exposé le bilan des réalisations techniques de l’année écoulée, marqué par une hausse globale des indicateurs métiers. Les opérations d’immatriculation foncière ont couvert plus de 1.050.000 hectares, aboutissant à l’établissement de 436.000 titres fonciers, soit une augmentation de 17% en comparaison avec l’exercice précédent.

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Par ailleurs, la délivrance des certificats de propriété a progressé de 10% pour atteindre 2,5 millions d’unités, traduisent une fluidification des services rendus aux usagers. Dans le domaine du développement rural, l’agence a produit 147.000 titres fonciers dans le cadre des programmes d’immatriculation d’ensemble, visant la sécurisation de la propriété foncière dans ces zones. Enfin, l’infrastructure géospatiale nationale a été consolidée par la production de 162 cartes topographiques et plans de villes.

En termes de perspectives et de modernisation, l’ANCFCC poursuit le déploiement de plusieurs projets structurels. Les chantiers en cours portent notamment sur l’élaboration du nouveau plan stratégique à l’horizon 2030, la finalisation de la cartographie des risques institutionnels ainsi que la mise en œuvre de son plan de traitement. En matière de transformation digitale, l’Agence maintient ses investissements avec un accent particulier mis sur le renforcement des dispositifs avancés de cybersécurité.

Face à ces résultats, les membres du Conseil d’Administration ont souligné la contribution de l’Agence dans l’accompagnement des projets stratégiques du Royaume, menés en coordination avec les partenaires institutionnels. Les félicitations du président et du conseil ont été adressées à la direction générale, au management ainsi qu’à l’ensemble du personnel central et territorial pour leur contribution aux performances de l’exercice.