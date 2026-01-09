La Conservation foncière adopte le paiement électronique pour l’ensemble de ses services
VidéoDans le cadre de la poursuite du chantier de la digitalisation de l’administration et de la simplification des procédures, la Conservation foncière a mis en place un service de paiement électronique couvrant l’ensemble des droits et redevances liés à ses prestations. Cette nouvelle mesure permet aux usagers d’effectuer leurs paiements à distance, sans se déplacer, contribuant ainsi à l’accélération des démarches, à la décongestion des services publics et à l’amélioration de la qualité des services, tout en garantissant la sécurité des transactions et la protection des données personnelles, en phase avec la transformation numérique des services publics au Maroc.