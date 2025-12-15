Conservation foncière: Mohafadati, pour suivre en ligne, et gratuitement, son titre foncier
VidéoDans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du chantier de la transformation numérique, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie a renforcé ses services électroniques en lançant le service Mohafadati, qui permet aux citoyens de consulter et suivre leurs titre fonciers, instantanément et gratuitement. La démarche vise à simplifier les procédures administratives, à limiter les déplacements et à améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Voici comment ça marche.