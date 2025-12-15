Economie

Conservation foncière: le certificat de propriété au bout d’un clic

VidéoL’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie a lancé un nouveau service numérique permettant aux citoyens de télécharger directement en ligne les certificats de propriété relatifs à leurs biens, sans avoir besoin de se déplacer vers les bureaux administratifs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de numérisation et de simplification des procédures, tout en garantissant la sécurité et la protection des données personnelles des citoyens. Voici comment ça marche.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 13h12
#Conservation foncière#Immobilier#certificat de propriété

