ANCFCC: chiffre d’affaires, immatriculation foncière, inscriptions... des indicateurs en hausse en 2025

C’est une année marquée par une progression importantes des principaux indicateurs financiers et opérationnels de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Réuni hier, jeudi 18 décembre, le conseil d’administration de l’ANCFCC a examiné les réalisations de l’exercice 2025 et les perspectives arrêtées pour 2026.

La réunion s’est tenue sous la présidence d’Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et de Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’administration de la Défense nationale, ainsi que l’ensemble des membres du conseil, apprend-on d’un communiqué de l’ANCFCC.

Au plan financier, l’Agence a enregistré un chiffre d’affaires record de 10,9 milliards de dirhams, en hausse de 17% par rapport à 2024. La contribution aux finances publiques, versée à l’État, s’est élevée à 7,5 milliards de dirhams, dont 6,5 milliards destinés au Budget général.

Sur le plan opérationnel, Karim Tajmouati, directeur général de l’Agence, a détaillé les résultats enregistrés en 2025, traduits par des indicateurs en progression, dont l’immatriculation de 1,1 million d’hectares à l’échelle nationale.

Parallèlement, la production de titres fonciers a atteint 430.000 unités, en progression de 15% par rapport à l’année précédente. Les inscriptions sur les livres fonciers se sont élevées à 1.200.600 actes, soit une hausse de 14% par rapport à 2024.

Une part significative de cette activité a concerné le milieu rural, avec la création de 150.000 titres fonciers, dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurisation juridique des terres et à accompagner les dynamiques locales.

Cybersécurité et systèmes d’information au cœur des priorités de l’ANCFCC

Karim Tajmouati a, en outre, fait été de la poursuite des actions engagées en matière de transformation digitale, notamment le renforcement de la cybersécurité et la mise en œuvre du schéma directeur des systèmes d’information.

Les membres du conseil d’administration ont pris acte des résultats présentés et ont salué l’implication des équipes de l’ANCFCC, aux niveaux central et territorial. Les orientations retenues pour 2026 portent sur la continuité des chantiers engagés, en lien avec les missions confiées à l’Agence.