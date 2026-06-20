Salé: des tirs de sommation pour neutraliser deux suspects impliqués dans un meurtre

Selon les premiers éléments de l’enquête, les forces de police, territorialement compétentes, apportaient leur appui à une équipe de la Gendarmerie royale, dépêchée sur place pour interpeller deux frères soupçonnés d’être impliqués dans un homicide survenu à Aïn Atiq, dans la périphérie de Rabat, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Au moment de leur interpellation, les deux suspects auraient opposé une résistance particulièrement violente, faisant usage d’armes blanches dans des circonstances jugées dangereuses pour la sécurité des agents ainsi que pour celle des citoyens. Cette agression a notamment causé une blessure au niveau de la poitrine chez un officier de police.

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Face à cette situation critique, et afin d’écarter toute menace grave, les policiers ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, tirant des balles qui ont atteint les deux suspects. Un élément de la Gendarmerie royale a également fait usage de son arme, en tirant une seule balle. Cette riposte a permis de neutraliser les mis en cause et de mettre fin au danger, tout en procédant à la saisie des armes blanches utilisées.

Les deux frères blessés ont été évacués vers un établissement hospitalier afin de recevoir les soins nécessaires. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour déterminer avec précision les circonstances de cette affaire et en élucider les tenants et aboutissants.