Rabat: première prière du vendredi au sein du nouveau siège de la DGSN

Première prière du vendredi au sein du nouveau siège de la DGSN, le 19 juin 2026 à Rabat.

Cet événement, à forte portée symbolique, s’inscrit dans une vision globale visant à intégrer la dimension spirituelle dans l’environnement professionnel des fonctionnaires de police, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’ouverture de cette mosquée et l’organisation de la première prière du vendredi traduisent ainsi l’attention particulière accordée à l’équilibre entre les exigences du métier et les besoins spirituels des membres de l’institution.

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À travers cette initiative, la DGSN réaffirme son engagement en faveur d’un cadre de travail intégré, prenant en compte à la fois les aspects professionnels et spirituels de ses effectifs. Une approche qui s’inscrit dans une conception globale de la sécurité, où le renforcement de la stabilité spirituelle des agents constitue un levier essentiel pour consolider la sécurité dans son sens le plus large.

La tenue de cette prière collective illustre également une prise de conscience accrue du rôle de la dimension spirituelle dans l’accomplissement des missions sécuritaires, assurées au quotidien par les différentes composantes de la police nationale, tous grades confondus.

Première prière du vendredi au sein du nouveau siège de la DGSN, le 19 juin 2026 à Rabat.

Sur le plan architectural, la mosquée du nouveau siège de la DGSN se distingue par son esthétique inspirée du patrimoine marocain authentique. Elle met en valeur le savoir-faire artisanal national à travers le travail du plâtre sculpté, du bois ciselé et du zellige traditionnel. Dotée d’une capacité d’accueil de plus de 1.200 fidèles, elle est équipée d’installations modernes en matière de sonorisation et d’éclairage, offrant aux fidèles un cadre propice au recueillement et à la sérénité.