Société

Agression d’un imam à Kénitra: un suspect arrêté à Afourar

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Les éléments de la préfecture de police de Béni Mellal ont procédé, aux premières heures de la matinée du samedi 20 juin, à l’interpellation d’un individu de 33 ans, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de coups et blessures graves à l’arme blanche ayant visé un imam à Kénitra.

Par La Rédaction
Le 20/06/2026 à 10h14

Cette opération a été menée par les éléments de la préfecture de police de Béni Mellal, en coordination avec leurs homologues de Kénitra, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect est accusé d’avoir agressé, jeudi dernier, un imam de mosquée à Kénitra à l’aide d’une arme blanche. Les motivations de cet acte restent, à ce stade, indéterminées et font l’objet d’investigations approfondies.

Les recherches et investigations engagées ont permis d’identifier le suspect et de localiser sa présence dans la zone rurale d’Afourar, située dans les environs de Béni Mellal. Il a été interpellé lors d’une opération sécuritaire conjointe, menée en coordination avec les éléments de la Gendarmerie royale.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire, conduite sous la supervision du parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin d’élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire et de déterminer les motivations réelles derrière cet acte criminel.

Par La Rédaction
Le 20/06/2026 à 10h14
#DGSN#kénitra#Beni Mellal#criminalité#DGST

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