Société

Casablanca: la police démonte la rumeur d’un enlèvement après la diffusion d’une vidéo virale

Capture d'écran de vidéo sur un supposé enlèvement.

Suite à la circulation d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une femme forcée de monter à bord d’un véhicule, la Préfecture de police de Casablanca a tenu à rassurer l’opinion publique. L’enquête démontre qu’il s’agit d’un différend familial et non d’un acte criminel. Les investigations judiciaires se poursuivent sous la supervision du parquet.

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 14h28

La Préfecture de police de Casablanca a pris connaissance d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, montrant un individu en train de discuter avec une femme sur la voie publique avant de la contraindre à monter à bord d’une voiture. Cette séquence a été accompagnée de commentaires portant atteinte au sentiment général de sécurité.

Soucieuse d’éclairer l’opinion publique et de dissiper les fausses informations que cette vidéo aurait pu susciter, la Préfecture de police de Casablanca tient à préciser qu’elle a diligenté une enquête approfondie. Celle-ci a conclu à l’absence de tout soupçon de séquestration ou d’enlèvement à caractère criminel dans cette affaire.

Les investigations menées ont permis d’identifier l’homme et la femme qui apparaissent dans la vidéo. Il s’est avéré qu’ils appartiennent à la même famille et que l’individu en question tentait de ramener sa proche au domicile en raison de différends familiaux.

Tout en veillant à clarifier les faits liés à la vidéo publiée, la Préfecture de police de Casablanca souligne, par ailleurs, que l’enquête judiciaire dans cette affaire se poursuit sous la supervision du parquet compétent.

Par La Rédaction
Le 19/06/2026 à 14h28
#Casablanca#Police#Sûreté nationale#DGSN

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