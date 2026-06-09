Société

El Jadida: ouverture de la cinquième réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique

Lors de l'ouverture de la cinquième réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique à El Jadida.

La cinquième édition de la réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique, «plateforme de Marrakech», s’est ouverte, mardi à El Jadida, sous la coprésidence du Maroc et du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT).

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/06/2026 à 15h30

Cet événement, étalé sur deux jours, est marqué par la participation d’une quarantaine de services de renseignement et de sécurité africains, ainsi que quatre-vingt-dix délégations en provenance du Moyen-Orient, d’Europe, d’Amérique et d’Asie, en qualité d’observateurs.

Des représentants des institutions régionales des Nations unies prennent également part aux travaux de cette réunion de haut niveau.

Lire aussi : À l'ONU, Bourita met en avant le rôle du Maroc sur l'immigration, la lutte antiterroriste et le maintien de la paix

Dans un contexte sécuritaire marqué par la persistance et la mutation des menaces terroristes sur le continent, cette réunion s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes tenues à Marrakech (2022), Tanger (2023), Fès (2024) et Agadir (2025).

L’intérêt porté à cette édition de la «plateforme de Marrakech», aussi bien par les pays africains que par les partenaires internationaux, réaffirme son rôle central.

La plateforme se confirme ainsi en tant que rendez-vous incontournable pour favoriser l’échange d’expertises, consolider la coopération régionale et identifier les priorités de renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/06/2026 à 15h30
#lutte contre le terrorisme#sécurité#Afrique#ONUCT#ONU

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