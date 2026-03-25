Lutte antiterroriste: la Police nationale espagnole se félicite de l’excellence de sa coopération avec la DGST

Cette alliance stratégique, «fondée sur la confiance mutuelle et l’échange constant d’informations», constitue un «pilier fondamental» de la lutte commune contre le terrorisme, ayant permis de neutraliser des menaces graves pesant sur la sécurité nationale des deux pays, a indiqué la Police nationale d’Espagne dans un communiqué.

Depuis 2014, la synergie opérationnelle entre les services de sécurité marocains et espagnols a permis de mener plus de 30 opérations conjointes, a rappelé la même source, relevant que ces interventions d’envergure ont permis l’arrestation de 150 individus impliqués dans des activités terroristes, dont 83 sur le territoire espagnol.

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Cette coopération exemplaire a franchi un tournant décisif le 14 mars 2014 avec l’opération «Azteca», une action conjointe ayant conduit au démantèlement de l’un des plus importants réseaux de recrutement et d’envoi de combattants vers la Syrie et le Sahel, ainsi qu’à l’interpellation de huit personnes de diverses nationalités.