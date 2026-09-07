Société

Nador: un MRE interpellé après le meurtre d’une femme

La sûreté nationale.

Soupçonné d’avoir tué une femme avec un fusil de chasse, un Marocain résident à l’étranger a été arrêté ce lundi 7 septembre à Nador.

Par La Rédaction
Le 07/09/2026 à 10h41

Un MRE de 58 ans a été arrêté lundi 7 septembre à Nador. Il est soupçonné d’avoir tué par balle une femme de 40 ans à Oujda avec un fusil de chasse avant de tenter de fuir le territoire national.

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda a mené l’interpellation lundi 7 septembre en coordination avec la Sûreté nationale de Nador. Le suspect a été localisé et appréhendé à Nador alors qu’il s’apprêtait à quitter le Maroc. La fouille a permis de saisir deux douilles de cartouches percutées correspondant aux munitions utilisées lors de l’agression.

Lire aussi : Salé: des tirs de sommation pour neutraliser deux suspects impliqués dans un meurtre

L’enquête a débuté dimanche soir après la découverte du corps de la victime dans le quartier El Jorf à Oujda. La dépouille portait deux impacts de tirs par arme à feu. Les expertises balistiques ont établi que les tirs provenaient d’un fusil de chasse et ont permis d’orienter les recherches vers l’auteur présumé.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le suspect et la victime se connaissaient. Ils s’étaient rencontrés dimanche soir sur les lieux du drame.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Le parquet compétent supervise l’enquête judiciaire afin d’établir les circonstances exactes du crime et d’en déterminer les motivations.

Par La Rédaction
Le 07/09/2026 à 10h41
#DGSN#Oujda#Nador#Sûreté Nationale

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