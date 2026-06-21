Dar Lkabranate. EP-213. Messi fait trembler les filets, la junte d’Alger soulève les cœurs
VidéoIl faut reconnaître au régime d’Alger un certain génie de la mise en scène: réussir l’exploit de perdre 3-0 contre un seul homme relève de l’art conceptuel. Sur la pelouse de Kansas City, la sélection algérienne n’a pas coulé face à l’Albiceleste tout entière, elle s’est littéralement liquéfiée devant les arabesques d’un Lionel Messi qui, à lui tout seul, a renvoyé les Fennecs à leurs chères études. Mais qu’importe le fiasco, puisque l’Algérie s’est adjugé deux records du monde exclusifs: celui du public le plus performant en matière de vandalisme de rue et de vidange sauvage sur les sièges des stades américains, et celui, ô combien prestigieux, de seule nation de la planète assez courageuse pour incarcérer un journaliste sportif.