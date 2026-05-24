Dar Lkabranate. EP-209. Algérie: quand le bon sens prend l’avion (et le mouton avec)
VidéoC’est à se demander si l’Algérie a été conçue comme un gigantesque laboratoire de l’absurde, tant les décisions du régime défient le bon sens. Importer des moutons par avion pour l’Aïd alors que le pays se vante d’abriter l’un des plus grands cheptels du continent, voilà qui relève du génie. Et pourquoi se priver des joies du transport aérien en pleine flambée des prix du kérosène? Rien ne dit «fête» comme un mouton payé au prix du caviar. Mais le summum, c’est quand on découvre que ces mêmes moutons importés arrivent couverts de maladies. L’Algérie, ce pays où l’on mobilise des chars pour écraser des mouches, nous prouve une fois de plus que la gestion relève du domaine de l’art contemporain. Entre une gérontocratie qui vire «ga-ga» et un sens des priorités qui défie toutes les lois de la physique, le bon sens est sacrifié sur l’autel d’un système qui tourne à vide depuis des décennies.