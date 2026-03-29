Dar Lkabranate. EP-201. Grandeur en toc et lignes tordues: le tracé (littéralement) tortueux de Tebboune
VidéoAh, la grande démonstration de puissance façon Abdelmadjid Tebboune: un cortège censé impressionner le jour de l’Aïd, mais qui ressemble davantage à un embouteillage et, surtout, une route fraîchement tracée, maquillée à la va-vite, avec des lignes tordues dignes d’un atelier de peinture sous caféine, offrant au passage un petit moment drift presque cinématographique. On hésite entre protocole présidentiel et casting raté de Fast & Furious, mais on retient une incapacité à tracer ne serait-ce qu’une ligne droite, sur la route comme dans la gestion du pays.