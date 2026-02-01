Dar Lkabranate. EP-193. Courtisan des caporaux, Derraji ou l’art de transformer les flops en triomphes
VidéoHafid Derraji, héros autoproclamé des caporaux et poète officiel de la propagande, a reçu les lauriers du général Chengriha et de son état-major pour son talent inégalé à transformer les flops en triomphes. Entre deux inhalations de lkala, fidèle alliée glissée sous la langue, Derraji jongle avec les inondations algériennes comme un prestidigitateur maladroit. Ce qui devrait couler devient, sous sa plume, une victoire éclatante de l’establishment. Pendant que le pays patauge, lui nage dans un océan de louanges… qu’il s’est généreusement attribuées.