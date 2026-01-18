Médias

Dar Lkabranate. EP-191. CAN 2025: quand les caporaux se découvrent une vocation de pleureuses professionnelles

VidéoHumiliés par le Nigéria, les caporaux ont offert au monde une sélection sans armes, sans idées et sans excuses crédibles. Les supporters ont brillamment complété le tableau en exhibant devant caméras et réseaux sociaux un ensauvagement assumé, comme un folklore local exportable. Ne restait plus qu’une option: pleurer. Beaucoup. Très fort. Et surtout publiquement. Relais activés, violons sortis, la grande symphonie de la victimisation pouvait commencer. Complots internationaux, arbitrage hostile, météo suspecte, alignement douteux des astres… tout y passe, sauf l’essentiel. Il ne s’agit pas seulement de la débâcle d’une équipe de football, mais de la faillite spectaculaire d’un système entier, incapable de gagner mais toujours champion du monde du déni.

Par le360
Le 18/01/2026 à 15h25
Le 18/01/2026
Le 18/01/2026 à 15h25
#CAN 2025#Algérie#réseaux sociaux#Supporters algériens#Equipe d'Algérie#Abdelmadjid Tebboune#Dar Lkabranate

