Dar Lkabranate. EP-187. Tebboune & Co ou l’art de perdre… tout en prétendant mener la danse
VidéoC’était la goutte qui a fait déborder le vase. La Kabylie déclarée indépendante a fait trembler le régime algérien, déjà fragilisé par une accumulation d’échecs. Ce choc politique est venu s’ajouter à une série de revers devenus presque routiniers. Face à la tempête, le pouvoir s’arc-boute sur ses discours, comme si la rhétorique suffisait à colmater les brèches. Sportivement battu, culturellement recalé, le régime avance seul... mais se persuade encore qu’il mène la danse.