Médias

Dar Lkabranate. EP-180. Au foot (comme ailleurs), le Maroc collectionne les succès, Alger les illusions

VidéoPendant que le Maroc collectionne les trophées et les succès sportifs comme on collectionne les timbres rares, l’Algérie des caporaux, elle, s’émerveille encore d’une simple qualification au Mondial, un exploit aussitôt élevé au rang d’événement national, avec célébrations officielles et réception présidentielle. À croire que dans les bureaux feutrés du régime, la victoire se mesure au volume des fanfares. Les Lionceaux rugissent et ramènent la Coupe du monde, pendant que les caporaux d’en face s’essoufflent à gonfler des ballons d’illusion.

Par le360
Le 26/10/2025 à 13h16
Par le360
Le 26/10/2025 à 13h16
#Algérie#Coupe du monde#Abdelmadjid Tebboune

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-179. Quand la soif de Ryad Mahrez reflète la pénurie d’eau en Algérie

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-178. Quand les archives de Nasser réduisent à néant 63 ans de mythomanie algérienne

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-177. Quand la diplomatie algérienne s’attire (gratuitement) les foudres de Trump

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-176. L’exil espagnol de Nacer El Djinn qui ébranle le régime Tebboune-Chengriha

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-175. Algérie-Guinée à Casablanca, le match qui a (déjà) mis les caporaux K.-O

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-174. Tebboune, recordman mondial en ridicule et autres scandales

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-173. Les caporaux dévastés par l’inauguration du stade de Rabat

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-172. Tebboune: un retour gonflé… pour mieux crever l’Algérie

Articles les plus lus

1
Fatwa sur la zakat: tout ce qu’il faut savoir avec Lahcen Sguenfle, président du Conseil des oulémas de Skhirate-Témara
2
Territoires tunisiens spoliés par l’Algérie: genèse des revendications contemporaines
3
Retour en images sur l’exercice amphibie maroco-américain à Al Hoceïma
4
Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025
5
Casablanca: des dizaines de commerces détruits dans l’incendie d’une galerie commerçante à Derb Sultan
6
Tribune. Pourquoi la diplomatie de Tebboune a perdu
7
Un an après la Marche verte, le soutien indéfectible de l’Europe
8
Résolution sur le Sahara: pourquoi le régime d’Alger a raison de trembler… et de ne pas voter
Revues de presse

Voir plus