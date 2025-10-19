Médias

Dar Lkabranate. EP-179. Quand la soif de Ryad Mahrez reflète la pénurie d’eau en Algérie

VidéoLors du match Algérie-Somalie, l’image de Ryad Mahrez, cherchant en vain une bouteille d’eau pour se rafraîchir, est devenue emblématique d’un pays confronté à une situation préoccupante de stress hydrique. Pendant ce temps, les généraux du palais d’El Mouradia semblent indifférents, tandis que le président Tebboune s’enferme dans sa bulle, multipliant les promesses bidon, à l’image de celle — mémorable — annonçant la production de 1,3 milliard de mètres cubes d’eau par jour grâce au dessalement de l’eau de mer.

Par Le360
Le 19/10/2025 à 13h07
Par Le360
Le 19/10/2025 à 13h07
#stress hydrique#Algérie#Ryad Mahrez

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-178. Quand les archives de Nasser réduisent à néant 63 ans de mythomanie algérienne

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-177. Quand la diplomatie algérienne s’attire (gratuitement) les foudres de Trump

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-176. L’exil espagnol de Nacer El Djinn qui ébranle le régime Tebboune-Chengriha

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-175. Algérie-Guinée à Casablanca, le match qui a (déjà) mis les caporaux K.-O

Articles les plus lus

1
Résolution sur le Sahara: comment Washington signe définitivement la fin de partie pour Alger
2
Territoires maliens spoliés par l’Algérie: genèse des revendications contemporaines
3
Les raisons sordides qui ont conduit Abdelmadjid Tebboune à emprisonner Nacer El Djinn
4
Parties prenantes, objectifs, capacités: tout savoir sur le centre de maintenance aéronautique militaire de Benslimane
5
En nombre réduit, des jeunes de la génération Z manifestent de nouveau à Casablanca
6
Sahara: Staffan de Mistura acte la prééminence de l’autonomie, salue la dynamique US et presse Alger d’agir
7
Infrastructures: la trémie de Aïn Atiq en bonne voie de réalisation
8
Régine Villemont: la voix de son maître ou la VRP du régime d’Alger
Revues de presse

Voir plus