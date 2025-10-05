Médias

Dar Lkabranate. EP-177. Quand la diplomatie algérienne s’attire (gratuitement) les foudres de Trump

VidéoDésormais ancien ambassadeur d’Algérie au Liban, Kamel Bouchama a commis l’irréparable en s’en prenant vertement au président américain Donald Trump, qualifié, entre autres, de « débile ». Ne sachant pas à quel saint se vouer pour échapper à de très probables représailles, la junte étudie les scénarios futurs et les concessions à consentir pour échapper aux foudres américaines. Le mal étant fait, c’est au pire qu’il faut néanmoins s’attendre.

Par le360
Le 05/10/2025 à 11h56
Par le360
Le 05/10/2025 à 11h56
#Dar Lkabranate#Diplomatie#Algérie#Tebboune

