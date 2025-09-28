Dar Lkabranate. EP-176. L’exil espagnol de Nacer El Djinn qui ébranle le régime Tebboune-Chengriha
VidéoLe moral des généraux d’Alger est au plus bas. La fuite vers l’Espagne de l’ancien chef des renseignements intérieurs, Nacer El Djinn, à bord d’une patera comme un simple harrag, a pris de court le général Saïd Chengriha et tout son état-major. À l’image du général Habib Chentouf, ex-commandant de la première région militaire, El Djinn pourrait désormais goûter à une retraite paisible sur la Costa del Sol, un privilège rare au sein du régime. Car, pour la plupart des anciens généraux, l’alternative se résume souvent à une fin tragique ou, au mieux, à de longues années derrière les barreaux.