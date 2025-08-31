Dar Lkabranate. EP-172. Tebboune: un retour gonflé… pour mieux crever l’Algérie
La longue cure de remise en forme en Allemagne, pendant que le pays comptait ses morts et ses malheurs, n’y a rien changé. Tebboune revient plus gonflé que jamais… mais uniquement pour mieux couler le navire – pardon, le bus – Algérie. Pour conjurer le naufrage, ses caporaux jurent fidélité et miracles à Donald Trump, lequel les remercie chaleureusement en leur collant sous le nez leur joli palmarès en matière de violations des droits de l’Homme. Et pendant ce temps-là, le conflit du Sahara, que le régime s’entête à alimenter, s’apprête à tourner définitivement à l’avantage du Maroc. Ainsi va l’Algérie. Enfin… si «aller» est encore le mot juste.