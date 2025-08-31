Médias

Dar Lkabranate. EP-172. Tebboune: un retour gonflé… pour mieux crever l’Algérie

La longue cure de remise en forme en Allemagne, pendant que le pays comptait ses morts et ses malheurs, n’y a rien changé. Tebboune revient plus gonflé que jamais… mais uniquement pour mieux couler le navire – pardon, le bus – Algérie. Pour conjurer le naufrage, ses caporaux jurent fidélité et miracles à Donald Trump, lequel les remercie chaleureusement en leur collant sous le nez leur joli palmarès en matière de violations des droits de l’Homme. Et pendant ce temps-là, le conflit du Sahara, que le régime s’entête à alimenter, s’apprête à tourner définitivement à l’avantage du Maroc. Ainsi va l’Algérie. Enfin… si «aller» est encore le mot juste.

Par Le360
Le 31/08/2025 à 16h24
Par Le360
Le 31/08/2025 à 16h24
#Dar Lkabranate#Tebboune#Chengriha#Tebboune-Chengriha#Algérie#Alger

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-171. Le paradoxe algérien: les devises du gaz pour l’Europe, des cahiers pour personne

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Dar Lkabranate. EP-170. Interdits d’accès et de séjour en France, les dignitaires algériens se tournent vers le Maroc

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-169. Trump confirme la marocanité du Sahara: les caporaux en deuil… et ils pleurent à chaudes larmes

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-168. Saïd Moussi ou le «hat trick» historique de l’appui au plan marocain d’autonomie

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-167. Quand Tebboune s’arme de mensonge pour perpétuer son monde parallèle

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-166. CAN féminine: à trop vouloir effacer le Maroc, l’Algérie s’écrase en plein «vol»

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-165. Autoriser le cabas mais proscrire le change: quand le régime des caporaux vole très bas

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-164. L’Algérie de Tebboune et Chengriha disposée à offrir son sous-sol pour séduire Trump

Articles les plus lus

1
Comment Alger a sciemment marginalisé la Ligue arabe dans la fabrique de la cause sahraouie
2
Pourquoi François Mitterrand a «reconnu» le Polisario en 1977, manœuvre qui a influencé la gauche française
3
Opération Marhaba 2025: des adieux émouvants à l’aéroport d’Oujda-Angad
4
Le Monde à l’envers
5
Le Maroc mérite mieux qu’un récit paresseux!
6
Taha Bouhafs: du casseur LFI de banlieue au bouffon numérique du Polisario
7
Info360. Le groupe CDG à la rescousse pour accélérer le projet de l’Avenue royale à Casablanca
8
Une polémique qui fait «Tach»: le clip du rappeur marocain Draganov scandalise l’Algérie
Revues de presse

Voir plus