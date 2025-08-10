Dar Lkabranate. EP-169. Trump confirme la marocanité du Sahara: les caporaux en deuil… et ils pleurent à chaudes larmes
VidéoLa confirmation par le président américain de la marocanité du Sahara met toutes les strates de la nomenklatura en émoi. Les larmes fusent de partout et rien ne saurait consoler une junte qui en a fait une question consubstantielle à sa propre survie. Désormais, il faudra penser à une stratégie de sortie un minimum honorable. Mais avec les vieux cadres en place, il n’est pas sûr que l’imagination soit au rendez-vous.