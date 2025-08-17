Dar Lkabranate. EP-170. Interdits d’accès et de séjour en France, les dignitaires algériens se tournent vers le Maroc
VidéoPrivés de passer leurs vacances chez «Mama França» du fait des restrictions de visas Schengen qui leur ont été imposées par Emmanuel Macron, les dignitaires du régime algérien ont piqué une grosse colère. Le général Saïd Chengriha ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour sa fille, Mélissa, fêtarde invétérée à Paris. Il semble néanmoins avoir trouvé une solution alternative. Faute d’obtenir un accès à l’Atlantique, les membres de la «nomenklatura algérienne» se tournent vers le Maroc, destination idéale pour des vacances sans visa.