Dar Lkabranate. EP-171. Le paradoxe algérien: les devises du gaz pour l’Europe, des cahiers pour personne
VidéoAlors que l’argent des Algériens afflue vers leurs villes européennes de repli et que le gaz national est bradé pour quelques flirts diplomatiques, les caporaux continuent de saigner le pays avec des économies de bouts de chandelle en bloquant les importations. Après les carnages sur les routes, faute de véhicules dignes de ce nom ou de pièces de rechange, c’est désormais la rentrée scolaire qui est sacrifiée par manque de fournitures. À croire que, pour assurer sa tranquillité, le régime a choisi de mettre l’Algérie entière à l’arrêt.