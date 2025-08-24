Médias

Dar Lkabranate. EP-171. Le paradoxe algérien: les devises du gaz pour l’Europe, des cahiers pour personne

VidéoAlors que l’argent des Algériens afflue vers leurs villes européennes de repli et que le gaz national est bradé pour quelques flirts diplomatiques, les caporaux continuent de saigner le pays avec des économies de bouts de chandelle en bloquant les importations. Après les carnages sur les routes, faute de véhicules dignes de ce nom ou de pièces de rechange, c’est désormais la rentrée scolaire qui est sacrifiée par manque de fournitures. À croire que, pour assurer sa tranquillité, le régime a choisi de mettre l’Algérie entière à l’arrêt.

Par le360
Le 24/08/2025 à 17h00
Par le360
Le 24/08/2025 à 17h00
#Dar Lkabranate#Algérie#Rentrée des classes

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Dar Lkabranate. EP-170. Interdits d’accès et de séjour en France, les dignitaires algériens se tournent vers le Maroc

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-169. Trump confirme la marocanité du Sahara: les caporaux en deuil… et ils pleurent à chaudes larmes

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-168. Saïd Moussi ou le «hat trick» historique de l’appui au plan marocain d’autonomie

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-167. Quand Tebboune s’arme de mensonge pour perpétuer son monde parallèle

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-166. CAN féminine: à trop vouloir effacer le Maroc, l’Algérie s’écrase en plein «vol»

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-165. Autoriser le cabas mais proscrire le change: quand le régime des caporaux vole très bas

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-164. L’Algérie de Tebboune et Chengriha disposée à offrir son sous-sol pour séduire Trump

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Dar Lkabranate. EP-163. Prochains sur LA liste, les caporaux cherchent désespérément un refuge… mais n’en trouvent pas

Articles les plus lus

1
Rima Hassan, d’icône à paria: à cause du Sahara, Alger brûle sa propre pasionaria
2
La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel
3
Laâyoune: artère principale de la ville, le boulevard Mohammed VI en pleine métamorphose
4
Tribune. L’art de se tirer une balle dans le nif
5
Un embarquement gourmand: deux avions bientôt transformés en restaurants à Agadir
6
Bientôt des centres de soins pour encadrer la prise en charge des animaux errants
7
Casablanca: le jardin Alecso rouvre ses portes à Sidi Othmane après 12 mois de travaux
8
De friche à oasis: l’étang d’El Oulfa renaît au cœur de Casablanca
Revues de presse

Voir plus