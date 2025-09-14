Médias

Dar Lkabranate. EP-174. Tebboune, recordman mondial en ridicule et autres scandales

VidéoUn présumé chef d’Etat, Abdelmadjid Tebboune, snobé à domicile et face caméra par le Premier ministre du Burundi, un chef du gouvernement injoignable en plein drame national, récompensé par une ISTN au grade de grand bandit et, surtout, des adolescents à peine sortis de l’enfance qui préfèrent prendre le large et risquer leurs vies plutôt que de croire aux fausses promesses d’une gérontocratie en fin de vie. S’il est un record que l’Algérie a battu récemment, c’est celui des scandales. Round-up.

Par le360
Le 14/09/2025 à 18h29
#Abdelmadjid Tebboune#Régime algérien#Burundi#migration

