Dar Lkabranate. EP-178. Quand les archives de Nasser réduisent à néant 63 ans de mythomanie algérienne
VidéoAh, l’Algérie et ses légendes! Celle du grand soutien apporté à Nasser pendant la guerre contre Israël faisait partie du top 3 des contes nationaux. Mais voilà que les archives du raïs égyptien viennent jouer les rabat-joie: aucun «coup de main», aucune bravoure exportée, pas un avion ni un pilote dépêché quand Le Caire en avait le plus besoin. Des promesses, sinon rien, le vide sidéral. Soixante-trois ans de storytelling envolés d’un simple extrait audio poussiéreux. Alors que le régime continue de capitaliser sur la même vieille rengaine anti-israélienne, entre autres, il ne sait plus où se terrer pour fuir son impuissance d’hier et sa fourberie de toujours.