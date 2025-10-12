Médias

Dar Lkabranate. EP-178. Quand les archives de Nasser réduisent à néant 63 ans de mythomanie algérienne

VidéoAh, l’Algérie et ses légendes! Celle du grand soutien apporté à Nasser pendant la guerre contre Israël faisait partie du top 3 des contes nationaux. Mais voilà que les archives du raïs égyptien viennent jouer les rabat-joie: aucun «coup de main», aucune bravoure exportée, pas un avion ni un pilote dépêché quand Le Caire en avait le plus besoin. Des promesses, sinon rien, le vide sidéral. Soixante-trois ans de storytelling envolés d’un simple extrait audio poussiéreux. Alors que le régime continue de capitaliser sur la même vieille rengaine anti-israélienne, entre autres, il ne sait plus où se terrer pour fuir son impuissance d’hier et sa fourberie de toujours.

Le 12/10/2025 à 13h01
#Algérie#Abdelmadjid Tebboune#Egypte#Israël#Dar Lkabranate

